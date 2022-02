Sargento Novandir durante sessão - Youtube / Reprodução

Publicado 02/02/2022 18:30 | Atualizado 02/02/2022 20:01

Goiás - O vereador Sargento Novandir (Republicanos) sacou uma arma e deu cintadas nele próprio durante uma sessão na Câmara Municipal de Goiânia, nesta quarta-feira, 2, por questionar reajustes nos valores do Imposto sobre propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Territorial Urbano (ITU). Antes de mostrar o revólver, o parlamentar chegou no local vestido com roupa e nariz de palhaço. Segundo ele, a Câmara o teria enganado e persuadido a votar na lei que prevê os aumentos.

Durante o seu discurso, que contou com malabares, o vereador afirmou que foi traído e que, nos cinco anos que trabalha no cargo, nunca havia errado.

“Fui enganado e vim aqui para pedir desculpas para o cidadão goianiense. Estou em mandato há cinco anos, um mês e um dia. Foi o primeiro erro que cometi. Eu tive a culpa, mas não tive o dolo”, afirmou o parlamentar.

No plenário, o vereador destacou o erro de interpretação durante se informar sobre o projeto de lei. "Aí talvez alguém vai dizer: ‘vereador, você não leu o projeto de lei?”. Aí eu quero dizer o seguinte: o juiz de direito, que é conhecedor de direito, que estuda a vida inteira... Os melhores advogados do Brasil erram em uma interpretação de projeto de lei, e por qual motivo, sargento Novandir, não posso errar?”, questionou ele.

Após diversos questionamentos e pedidos de desculpas sobre seu voto, em um momento mais acalorado, Novandir retirou seu cinto e ofereceu no plenário para que um "voluntário" batesse nele.

“Quero oferecer esse cinto para qualquer um que tiver coragem de me dar umas três chibatadas. Eu mereço um coro! Vou guardar minha arma aqui, vereador, e é para dar a cintada mesmo...", disse ele.