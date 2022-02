Presidente do Senado defende reformas mesmo em ano eleitoral - Roque de Sá/Agência Senado

Brasília - O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD), afirmou nesta quarta-feira, 2, que é preciso superar o paradigma de que há um "engessamento" do poder legislativo em ano eleitoral.

Em discurso na reabertura dos trabalhos do Legislativo, Pacheco afirmou que os parlamentares não podem "deixar questões urgentes em estado de latência" e precisam avançar no debate das grandes reformas estruturantes do estado.



Na ocasião, o presidente do Congresso defendeu o municipalismo, o fortalecimento da Federação e a reforma do sistema tributário nacional como forma de simplificar o sistema de arrecadação.

"Temos o compromisso de avançar nas propostas que já estão em discussão, como é o caso especial da PEC 110. Este pleito é do setor produtivo, dos contribuintes, dos entes subnacionais. Sabemos da complexidade do tema, mas entendemos que o crescimento de nosso país depende disso", afirmou Pacheco.

O presidente do Senado também falou em seu discurso sobre a democracia e o combate às fake news. Segundo ele, é papel do congresso substituir a polarização pela união nacional em prol do bem comum, visto que o Congresso Nacional é o lugar onde a diversidade dos interesses busca a convergência.

"Sabemos que este ano é um ano especialmente árduo do ponto de vista político, tendo em vista a proximidade das eleições. Num ano de eleições gerais, caberá ao povo escolher bem seus representantes. Aos vencedores, fazer de seu mandato um verdadeiro serviço, e aos perdedores, respeitar o resultado das urnas", afirmou Pacheco.

E completou dizendo que é fundamental "garantir que o processo eleitoral não seja afetado por manipulações de disparos em massa através robôs."