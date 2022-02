Procuradoria-Geral da República vai apurar crime de apologia ao nazismo durante o Flow Podcast - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 08/02/2022 20:04

Brasília - A Procuradoria-Geral da República confirmou nesta terça-feira a abertura de um procedimento para apurar a prática de eventual crime de apologia ao nazismo por parte do deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) e do apresentador Bruno Aiub, o Monark, durante a transmissão do 'Flow Podcast' na segunda-feira. O pedido foi uma determinação do procurador-geral da República, Augusto Aras.

Conforme representações apresentadas ao Ministério Público Federal (MPF), durante uma entrevista para o programa exibido pela internet, o apresentador teria defendido a legalidade de um partido nazista no Brasil, enquanto o parlamentar teria considerado um erro a Alemanha ter criminalizado o partido nazista.



O teor das declarações ao longo de quase quatro horas de programa será analisado pela assessoria criminal da PGR. A repercussão negativa do conteúdo, já removido das redes sociais do 'Flow Podcast' gerou uma série de manifestações na imprensa, no meio jurídico e na sociedade. 'Cancelado', o programa perdeu vários parceiros e patrocinadores ao longo do dia e, em nota oficial, confirmou o desligamento de Monark. No centro da polêmica, o ex-apresentador pediu desculpas à comunidade judaica e revelou que estaria bêbado durante a gravação.

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) destacou que 'o direito à liberdade de expressão não é absoluto e repudiar o nazismo é uma tarefa permanente, que deve ser reiterada por todos'.