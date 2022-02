Campanha de combate ao Câncer de Colo de Útero e Ovário é promovida em Búzios - Imagem de internet

Campanha de combate ao Câncer de Colo de Útero e Ovário é promovida em BúziosImagem de internet

Publicado 10/02/2022 14:38

No mês com o dia que celebra o Dia Mundial de Combate ao Câncer, iniciativa global organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC), com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), diversas atividades ocorrem para alertar sobre a doença, e ainda com o forte apelo em razão da pandemia da covid-19. Neste contexto, a coordenadora da parceria Casa de Saúde São José (RJ) e Grupo Oncoclínicas, Tatiane Montella, avalia o cenário atual.



Para a oncologista, este é um momento de construção de uma conscientização mais ampla, com a necessidade de intensificar a prevenção, reduzir o número das chamadas mortes evitáveis e mobilizar a sociedade de forma geral para o combate ao câncer.



“Em virtude da pandemia, a Oncologia vem enfrentando grandes desafios. A comunidade médica mundial fala em uma lacuna de dois anos, por conta das dificuldades em diagnóstico, controle, prevenção e, muitas vezes, até mesmo de acesso ao próprio tratamento do câncer. Por isso, a campanha deste ano recebeu a alcunha de ser uma oportunidade importante para fechar essas lacunas que surgiram durante a pandemia”, afirma Tatiane.

Apesar dos inúmeros desafios impostos pelo novo coronavírus ao setor oncológico, Tatiane afirma que foi possível criar oportunidades para avanços e melhorias, não apenas para os pacientes oncológicos, mas para a sociedade em geral, com foco na prevenção e diagnóstico precoce. “Durante a pandemia, foi possível implementar novas ferramentas para aprimoramento da entrega assistencial aos pacientes, além de novas formas de comunicação para ampliar o conhecimento sobre o tema”, comenta.



Ao longo do mês de fevereiro, a Casa de Saúde São José promove uma campanha de conscientização, intitulada “Sua vida com mais cor e Saúde”, com diversas iniciativas, assim como outros hospitais da Rede Santa Catarina pelo Brasil. Diretor técnico da CSSJ, Dr. Augusto Neno, destaca que a campanha será dedicada aos pacientes oncológicos, familiares e profissionais da Saúde, como forma de estreitar as relações, promover bem-estar e intensificar o atendimento humanizado.



“Uma das iniciativas prevê a troca de mensagens positivas entre os pacientes da instituição, com o envolvimento das equipes de Enfermagem e Psicologia em dinâmicas nas unidades de internação”, adianta Dr. Neno. Para o público em geral, foi desenvolvida a página combateaocancer.redesantacatarina.org.br com vídeos de especialistas médicos, entre eles Tatiane.