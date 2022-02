Empresário Marcelo Izar Neves, 55 anos, foi condenado por injúria racial após elogiar Hitler e insultar vizinho judeu - Reprodução Redes Sociais

Empresário Marcelo Izar Neves, 55 anos, foi condenado por injúria racial após elogiar Hitler e insultar vizinho judeu Reprodução Redes Sociais

Publicado 13/02/2022 18:16 | Atualizado 13/02/2022 18:23

São Paulo - O empresário Marcelo Izar Neves, 55 anos, que foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) por injúria racial e ameaça depois de ter disparado ofensas antissemitas contra um vizinho judeu, é dono de camarotes em 11 estádios. As informações foram reveladas pelo Metrópoles.

De acordo com o portal, Neves é dono da Unyco, empresa especializada em camarotes corporativos, e possui unidades no Maracanã, Allianz Parque, Vila Belmiro, Arena Corinthians, Morumbi, Arena Fonte Nova, Mineirão, Beira Rio, Arena Grêmio, Arena da Baixada e Arena Castelão.



Pena revertida

Ainda segundo o jornal, o empresário foi condenado a um ano de prisão em regime aberto após dizer, a um vizinho judeu, em um condomínio no Morumbi, zona oeste de São Paulo, que “Hitler estava certo” e que “a raça de vocês não presta”. O caso aconteceu em julho de 2019.

Além disso, Marcelo ainda deu um tapa no rosto da vítima, que tentou pegar o celular para registrar as ofensas, mas não conseguiu. A pena foi convertida em prestação de serviços à comunidade.

Segundo o portal, após serem procuradas, apenas a assessoria do Mineirão respondeu aos questionamentos da reportagem e informou que desde 2019 não possui qualquer tipo de relação contratual e ou parceria com a Unyco. Entretanto, a declaração contaria o próprio site da empresa, que inclui o estádio no rol de clientes.