País acumula 638.835 vidas perdidas para a doençaCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/02/2022 19:25

O Brasil registrou, entre o domingo, 13, e esta segunda-feira, 473 mortes causados pela covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados neste dia 14 de fevereiro. Com os registros, o País acumula 638.835 vidas perdidas para a doença.

A média móvel de óbitos em sete dias ficou 888, ante 881 do domingo e 783 mortes de média em 7 de fevereiro, há uma semana.

Casos

O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou ainda 58.450 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 27.538.503 registros desde o início da pandemia.

A média móvel de casos foi de 134.130, ante 167.550 casos de média há uma semana.