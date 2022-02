Memorial de vítimas da Covid é inaugurado por senadores - Divulgação

Memorial de vítimas da Covid é inaugurado por senadoresDivulgação

Publicado 15/02/2022 17:55 | Atualizado 15/02/2022 19:04

Brasília - Os senadores inauguraram, nesta terça-feira (15), o memorial em homenagem às vitimas da Covid-19. O local escolhido fica no prédio do Senado Federal em Brasília, próximo ao auditório Petrônio Portela. Vinte e sete pedras de mármore representam a dor pela perda das vítimas em cada uma das unidades da Federação. A estrutura foi proposta em relatório da CPI da Covid-19 e, posteriormente, aprovada pelo plenário da Casa.

Durante o evento, os senadores fizeram um minuto de silêncio para lembrar os mais de 620 mil mortos. "Vivemos tempos tristes da nossa história. Nenhum dos conflitos bélicos que nossa nação se envolveu, nenhum matou tanto quanto esses dois anos de pandemia. Esse é um triste lamento, este ser o primeiro memorial mesmo com essa tragédia em curso", lamentou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e vice-presidente da CPI.

Já Renan Calheiros (MDB-AL), que exerceu a função de relator, prestou solidariedade às famílias, além de lembrar o caos em Manaus. "Quem apagará da nossa memória as mortes por asfixia, em Manaus, por falta de oxigênio?", disparou.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez questão de homenagear os profissionais de saúde que perderam a vida na pandemia e todos aqueles que trabalham diariamente para salvar as vidas de brasileiros contra a covid. "Graças a eles, muitos dos infectados não serão homenageados neste memorial pois conseguiram vencer a doença", lembrou.

Por fim, o presidente da CPI, Omar Aziz, afirmou que lutará por Justiça pelas vítimas. "Meus sentimentos aos familiares das vítimas e muita força para seguirem em frente. Não vamos retroagir enquanto a Justiça não for feita!".

O projeto do memorial foi assinado pelos arquitetos Vanessa Novais Bhering e André Luiz de Souza Castro e é composto por 27 prismas iluminados internamente - um para cada estado e o Distrito Federal - e ficará instalado permanentemente em uma sala do Senado. Inicialmente, a instação iria ser feita no espelho d'água, localizado em frente ao edifício do Congresso. Entretanto, por se tratar de uma área tombada, os senadores decidiram transferir o projeto para o espaço interno da Casa legislativa. De acordo com a assessoria de imprensa do Senado, os "custos da obra são do próprio Senado, com recursos disponíveis, sem despesas extras".