Neto ocupava a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, responsável por definir a incorporação de medicamentos na rede pública - Divulgação

Neto ocupava a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, responsável por definir a incorporação de medicamentos na rede públicaDivulgação

Publicado 16/02/2022 15:00

Brasília - O Ministério da Saúde modificou o cargo de Hélio Angotti Neto, responsável pela nota técnica que ataca as vacinas contra covid-19 e defende a hidroxicloroquina, para a secretaria que era chefiada por Mayra Pinheiro, a "Capitã Cloroquina". Nesta semana, ela foi exonerada e ganhou uma função no Ministério do Trabalho e Previdência.



Neto ocupava a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, responsável por definir a incorporação de medicamentos na rede pública. Agora, ele fica responsável pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 16.

Ele assinou nota técnica pela defesa do medicamento, do chamado "kit covid", no tratamento da doença. O remédio não tem eficácia contra a doença. A nota foi criticada por especialistas, parlamentares e precisou ser revista, além de explicada ao Supremo Tribunal Federal (STF).



O antigo posto de Neto será ocupado por Sandra de Castro Barros, que já atuava na mesma secretaria, como diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos.



O ministério também trocou o titular da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde: Sergio Yoshimasa Okane foi exonerado e substituído por Maira Batista Botelho - antes diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática.



A mesma publicação traz ainda a nomeação de Marlos Costa de Andrade para exercer o cargo de diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).