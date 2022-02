Ao lado de Bolsonaro estará o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para acompanhar localidades em Petrópolis - Alan Santos/PR

Ao lado de Bolsonaro estará o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para acompanhar localidades em PetrópolisAlan Santos/PR

Publicado 17/02/2022 16:40

Rio - O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), estará nesta sexta-feira (18) em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para avaliar os danos causados nas localidades atingidas pelas fortes chuvas na terça-feira. O chefe do Executivo estará acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e demais autoridades.

A comitiva fará um sobrevoo sobre as áreas mais afetadas, visitará o centro de operações do governo federal, montado no 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, e participará de reunião com o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.

Desde a ocorrência do desastre, o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), anunciou a mobilização para garantir auxílio à cidade de Petrópolis. Uma equipe da Defesa Civil Nacional, coordenada pelo secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, está na cidade para verificar in loco os estragos e prestar assistência à prefeitura no atendimento à população afetada e nas solicitações de repasse de recursos federais.

O reconhecimento federal de estado de calamidade pública de Petrópolis foi publicado nesta quinta-feira. A previsão é que ainda nesta quinta já sejam repassados recursos para atendimento à população e restabelecimento de serviços essenciais.