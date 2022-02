Nesta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Carnaval em todo o país - Divulgação/PRF

Publicado 25/02/2022 12:54 | Atualizado 25/02/2022 12:58

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) oficializou nesta sexta-feira o início da 'Operação Carnaval'. Apesar do adiamento do prolongado feriado festivo, órgão espera aumento do número de veículos nas rodovias do país nos próximos dias. No Rio de Janeiro, os blocos estão proibidos e o tradicional desfile no Sambódromo será realizado em abril. Devido à pandemia de covid-19, outros estados e municípios seguiram a tendência e cancelaram a celebração carnavalesca em locais públicos.

Nas rodovias federais, a fiscalização e o policiamento serão intensificados até às 23h59 da Quarta-Feira de Cinzas. A PRF pretende ampliar o efetivo de serviço e intensificar as rondas ostensivas, principalmente durante os horários de maior movimento e em locais que, devido à maior incidência de acidentes ou de cometimento de infrações de trânsito, são considerados críticos.

A 'Operação Carnaval' faz parte da 'Operação Rodovida 2021/2022' e terá como principal objetivo identificar motoristas e motociclistas que tenham consumido bebidas alcoólicas ou outras substâncias psicoativas. Para isto, policiais rodoviários vão submeter os condutores parados ao teste do bafômetro.

No último dia 18, o órgão lançou uma campanha educativa para tentar conscientizar as pessoas sobre os riscos de uma pessoa que bebeu conduzir um veículo automotor. Com o mote 'Vai Ter Ou Não Vai Ter Carnaval?', vídeos e publicações para as redes sociais destacam a importância de todos respeitarem as leis a fim de garantir a segurança no trânsito.