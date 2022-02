STF determina que Telegram bloqueie perfis e ameaça suspender aplicativos - Divulgação

Publicado 25/02/2022 20:36

Brasília - O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o Telegram suspenda três perfis da plataforma: o de Allan dos Santos, o Terça Livre e o Artigo 220. A decisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira (25), e deverá ser cumprida no prazo de até 24 horas.

Em caso de descumprimento, o Telegram pode ser bloqueado pelo prazo inicial de 48 horas, além de receber uma multa de R$ 100 mil por perfil indicado e não bloqueado no prazo estipulado.

Ainda segundo Moraes, a decisão deve ser encaminhada com urgência à Polícia Federal. O ministro é relator do inquérito sobre as milícias digitais que tramita na Corte.

Vale lembrar, que o aplicativo de mensagens russo não possui escritório no Brasil. Anteriormente, os ministros Edson Fachin e Luis Roberto Barroso já tinham falado sobre a possibilidade de bloqueio da plataforma no país, devido a falta de resposta aos contatos tentados pela Justiça brasileira.