Publicado 26/02/2022 11:45 | Atualizado 26/02/2022 11:45

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro compartilhou com seus aliados no WhatsApp uma notícia falsa sobre o ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). O caso aconteceu na madrugada da última quarta-feira, quando o chefe do Executivo brasileiro compartilhou um vídeo que distorce uma fala de Barroso sobre o voto impresso. As informações foram reveladas pelo O Globo.

Ainda segundo a publicação, a gravação editada já circulou nas redes bolsonaristas antes da proposta do voto impresso ser rejeitada em votação no plenário da Câmara dos Deputados. Além disso, a montagem foi divulgada pelo presidente no dia seguinte à cerimônia de posse do novo presidente do TSE, Luiz Edson Fachin, substituto de Barroso, que no discurso da posse cobrou respeito às urnas.

Em julho do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) soltou uma nota para desmentir o conteúdo. "Um vídeo, sem contexto e editado, tem circulado nas redes sociais insinuando que o atual presidente do TSE era a favor do voto impresso naquele ano. Essa afirmação é falsa", esclareceu o tribunal. A mensagem teria sido compartilhada do celular do presidente desmentindo a anaterior.



Em nota, a assessoria de imprensa de Barroso afirmou que o ministro que o caso já foi esclarecido pelo TSE e que ele “sempre foi a favor do sistema eletrônico de votação”. A assessoria de Bolsonaro ainda não se pronunciou.