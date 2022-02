novas 73.808 infecções de covid-19 - Daniel Castelo Branco

Publicado 26/02/2022 20:05

Neste sábado, 26, o Brasil registrou novas 73.808 infecções de covid-19. O número de mortes nas últimas 24h foi de 753, segundo boletim diário divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).



O total de infectados com a doença desde o início da pandemia chegou a 28.744.050; e o de vitimas, a 648.913. O balanço do dia não conta com os dados de Mato Grosso, Distrito Federal e Acre. Foram considerados, portanto, os dados de ontem.

A média móvel de casos ficou 82.352, a menor desde o mês de janeiro. O índice representa uma queda de 22% em relação ao último sábado, 19, quando era de 105.978.

A média móvel de mortes também teve queda, fechando em 719 - 13% menor que a do dia 19, quando o registrou foi de 833.



Segundo o Johns Hopkins, 433.713.367 casos de covid-19 já foram registrados em todo o mundo, e 5.942.203 pessoas morreram vítimas da doença.



