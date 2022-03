Brasil

STM mantém prisão para ex-cabo do Exército que furtou 37kg de carne no quartel

Crime ocorreu em outubro de 2014, quando o então militar trabalhava como auxiliar no depósito de gêneros secos e frigorificados do aprovisionamento do quartel

Publicado 28/02/2022 15:11 | Atualizado há 4 horas