Deputados de São Paulo enviam representação contra Arthur do Val para o Conselho de Ética da Alesp | Brasil | O Dia

Arthur do Val, deputado conhecido como Mamãe Falei - Reprodução

Arthur do Val, deputado conhecido como Mamãe FaleiReprodução

Publicado 06/03/2022 16:07

Quinze deputados estaduais, de diferentes partidos, assinaram uma representação contra o parlamentar Arthur do Val (Podemos) protocolada na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), neste domingo, 6 após o vazamento de áudios com falas machistas do 'mamãe falei'. O documento pede que a pena aplicada seja a perda do mandato parlamentar. As informações são do G1.

O documento pede que Do Val seja investigado por ter cometimento de ato de quebra de decoro parlamentar e responda a um processo disciplinar.

"Na condição de Deputados e Deputadas Estaduais, queremos registrar perante este Conselho de Ética e Decoro Parlamentar nosso repúdio ao teor sexista, misógino, indigno e violento dos áudios", disseram os parlamentares no pedido.

Ontem, temendo o impacto das polêmicas envolvendo membros do MBL na pré-candidatura de Sérgio Moro, 'grandes nomes' do Podemos pediram a cabeça do parlamentar.

A representação contra Mamãe Falei na Alesp foi assinada por Carlos Gianazzi (PSOL); Dr. Jorge do Carmo (PT); Emídio de Souza (PT); Gil Diniz (PL); José Américo (PT); Leci Brandão (PC do B); Luiz Fernando T. Ferreira (PT); Márcia Lia (PT); Maurici (PT); Mônica da Mandata Ativista (PSOL); Patrícia Bezerra (PSDB); Paulo Fiorilo (PT); Professora Bebel (PT); Ricardo Madalena (PL) e Teonílio Barba (PT).