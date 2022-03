piranhas - Corpo de Bombeiros / divulgação

Publicado 06/03/2022 19:03

Um turista ficou ferido, no último sábado, 5, após ser mordido por piranhas em um lago em Caldas Novas, em Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o banhista teve um pé e um joelho feridos pelos animais e foi levado para um hospital da cidade. As informações são do Portal G1.

Segundo os bombeiros que atuaram na ocorrência, o homem estava em um píer onde pessoas costumam tomar banho. Placas informativas sobre a existência de piranhas na água foram instaladas no local.



O banhista, que não teve a identidade revelada, teve ferimentos no pé esquerdo e joelho direito. A equipe fez os primeiros socorros com um curativo compressivo, e o levou para uma Unidade de Pronto Atendimento de Caldas Novas.