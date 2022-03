Avião da FAB utilizado para buscar brasileiros na Ucrânia - Redes sociais

Publicado 09/03/2022 18:18 | Atualizado 09/03/2022 18:24

O presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou nesta quarta-feira, 9, por videochamada, com os brasileiros que estão sendo resgatados da Ucrânia por um FAB. Segundo o presidente, os brasileiros terão uma recepção do governo na Base Aérea de Brasília.

Durante a ligação, o presidente afirmou que iria esperar os a tripulação para dar um abraço neles assim que chegassem à Brasília. Bolsonaro afirmou ainda que a guerra entre Rússia e Ucrânia atrapalha o mundo todo.

"Vou dar um abraço em vocês aqui na Base, amanhã aqui em Brasília... A gente lamenta o ocorrido e torce pela paz. Eu tenho meus limites, e isso que está acontecendo atrapalha o mundo todo", disse.

O avião, que saiu de Brasília na tarde da última segunda-feira, 7, e chegou à Polônia nesta quarta, levou 11,6 toneladas de doação humanitária para a população ucraniana. A cooperação inclui 50 purificadores de água, com capacidade por volta de 300 mil litros de água por dia; em torno de 9 toneladas de alimentos desidratados de alto teor nutritivo, o equivalente a cerca de 360 mil refeições; e meia tonelada de insumos essenciais e itens médicos, doados pelo Ministério da Saúde.



A missão conta, ainda, com um médico especialista para execução de protocolo sanitário, no contexto da Covid-19, e assistência a qualquer viajante em caso de intercorrências durante a missão.



O KC-390 é o maior avião militar desenvolvido e fabricado no hemisfério sul e um dos projetos estratégicos do Ministério da Defesa. A aeronave já foi empregada em outras missões especiais de ajuda humanitária, como no Líbano (2020) e no Haiti (2021), o que demonstra a natureza multifuncional do equipamento e a tradição das Forças Armadas nesse tipo de operação.

No total, serão trazidos 42 brasileiros, 20 ucranianos, cinco argentinos, um colombiano, 14 crianças, oito cachorros e dois gatos, e a previsão é de que o avião pouse no Brasil nesta quinta-feira, 10.