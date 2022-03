Jair Bolsonaro (PL) - Alan Santos

Publicado 12/03/2022 10:46

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) participará neste sábado, 12, do primeiro mutirão de filiação promovido pelo PL, em Brasília. Os deputados Eduardo Bolsonaro (SP), filho "03" do presidente, e Hélio Lopes (RJ), devem se filiar nesta leva ao partido, que integra as fileiras do Centrão na Câmara.

Ao lado de Bolsonaro, Eduardo e Hélio se elegeram em 2018 pelo PSL, mas deixaram o partido um ano depois. O PSL se fundiu ao DEM, recentemente, formando o União Brasil. A maioria dos parlamentares eleita na onda bolsonarista, no entanto, decidiu migrar para o PL. O presidente se filiou em novembro.

O segundo mutirão deve ser realizado no próximo dia 15, quando as deputadas federais Carla Zambelli (SP) e Bia Kicis (SP) pretendem se filiar ao PL.

Candidato à reeleição, Bolsonaro quer lançar o máximo de concorrentes à Câmara e ao Senado para tentar ampliar a bancada governista em eventual segundo mandato. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, também vai se filiar ao PL para concorrer ao governo de São Paulo, mas a data ainda não foi definida.