Brasil já soma 656.425 vítimas da doença - Daniel Castelo Branco

Brasil já soma 656.425 vítimas da doençaDaniel Castelo Branco

Publicado 17/03/2022 18:25

Nesta quinta-feira, 17, o Brasil registrou 49.601 novos casos de covid-19 em 24h. O total de confirmados desde o início da pandemia foi a 29.527.640.



O número de óbitos ficou em 485, totalizando 656.425. Segundo o cálculo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), a média móvel de óbitos fechou o dia em 334, índice 33% menor que os 501 registrados na última quinta-feira, 10.

A média móvel de infecções também apresentou queda em uma semana - de 49.410 para 39.677 (-19%).



Máscaras desobrigadas em SP



Mais cedo, o governador João Doria anunciou nesta quinta-feira (17) a flexibilização do uso de máscaras em todos os ambiente s, com exceção do transporte público - e seus respectivos locais de acesso, como estações de Metrô - e nos locais destinados à prestação de serviços de saúde.



Em publicação no Twitter, o governador anunciou a assinatura do decreto e afirmou que decisão foi possível com o "avanço da vacinação e a queda nas internações e óbitos".