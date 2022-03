Presidente do TSE, Edson Fachin - Divulgação

Publicado 22/03/2022 11:45

Brasília - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, no início da manhã desta terça-feira, 22, enviou aos representantes do aplicativo Telegram novo ofício com convite de adesão ao Programa de Enfrentamento à Desinformação. O e-mail foi encaminhado ao diretor-executivo do serviço de mensagens, Pavel Durov, e ao escritório de advocacia contratado para representar a empresa no Brasil.

Além de convidar o aplicativo a aderir à iniciativa, Fachin propôs a realização de uma reunião virtual no dia 24 de março com integrantes da Assessoria Especial de Combate à Desinformação do Tribunal para discutir possíveis formas de cooperação entre o Telegram e o TSE para administrar os impactos negativos das notícias falsas no cenário eleitoral deste ano.



“Os acordos em questão propiciam subjacentemente a abertura de canais para um diálogo direto e profícuo, necessário para garantir que a transgressão generalizada e sistemática dos limites da liberdade de expressão, notadamente na senda das práticas desinformativas e disseminadoras de ódio, não comprometa a eficácia do Estado de Direito, por meio da demissão do direito posto”, afirmou o ministro.



Termo de adesão



Também foi enviada por e-mail uma versão em inglês e em português do Termo de Adesão ao Programa de Enfrentamento à Desinformação, cujo objetivo é combater fake news relacionadas à Justiça Eleitoral, ao sistema eletrônico de votação e a todas as fases do processo eleitoral.



Entre outros compromissos, o contrato prevê a indicação de duas pessoas (titular e substituto) para representar a empresa e a atuação dentro do limite de capacidade disponibilizada pelo parceiro para participação no programa.



O acordo será celebrado a título gratuito e não acarreta custos financeiros ou transferência de recursos entre o Telegram e o TSE. O Tribunal já firmou parceria com dezenas de instituições e plataformas digitais e cada um deverá assumir o compromisso de arcar com as despesas necessárias para viabilizar a colaboração.



Com isso, o TSE segue no seu objetivo a fim de garantir a democracia através de informação correta a população.