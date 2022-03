Em uma curta distância, o assassino dispara três tiros contra Bruna - Reprodução/TV Globo

Em uma curta distância, o assassino dispara três tiros contra BrunaReprodução/TV Globo

Publicado 23/03/2022 11:31 | Atualizado 23/03/2022 11:42

Recife - Câmeras de segurança capturaram o momento em que uma jovem de 21 anos foi morta a tiros na madrugada da última segunda-feira, 21, em frente a um bar no bairro Ipsep, na zona sul do Recife. Bruna do Nascimento Marques Maciel era digital influencer e acumulava mais de 105 mil seguidores nas redes sociais. Até o momento o assassino não foi identificado, mas a investigação já apura as imagens. Ele fugiu a pé logo após o crime.

Segundo informações do Globo, a Polícia Civil informou que a vítima havia saiu do bar e esperava um carro de aplicativo para voltar pra casa. Em seguida, um homem desconhecido se aproximou, sacou uma pistola, e deu três tiros em Bruna, que morreu na hora.

O caso aconteceu por volta das 4h da manhã. A polícia ainda afirmou que Bruna costumava frequentar o locas, e que estava acompanhada de amigas naquela madrugada. José Luzia, delegado responsável pelo caso também disse que as investigações tentam buscar se a jovem e o criminoso tinham alguma ligação.

“A primeira informação que temos é que ele se aproximou dela muito tranquilamente. Ele efetuou os disparos e depois saiu caminhando normalmente”, informou José Luzia.



Hora antes, Bruna publicou diversos stories no Instagram onde aparentava estar curtindo a festa. Uma amiga da vítima prestou depoimento e disse que era a primeira vez que elas saíram juntas, e que não viu muita coisa, pois foi tudo muito rápido.



Nas imagens é possível ver o criminoso está usando uma máscara branca, ele observa a movimentação no local por alguns instantes. Pouco depois, a vítima e a amiga saem do bar. O homem se levanta, caminha em direção das duas meninas que esperam por um carro de transporte por aplicativo.

As jovens estão de costas quando o homem se aproxima e atira na blogueira a uma curta distância. Depois do primeiro tiro, Bruna cai no chão. Mesmo assim, o criminoso efetua mais dois disparos contra ela e foge logo em seguida. As pessoas que estão em volta saem correm com medo.