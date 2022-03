Segunda dose de reforço deve ser aplicada, preferencialmente, com o imunizante da Pfizer e de maneira alternativa com as vacinas da Janssen e Astrazeneca - Walterson Rosa/MS

Segunda dose de reforço deve ser aplicada, preferencialmente, com o imunizante da Pfizer e de maneira alternativa com as vacinas da Janssen e AstrazenecaWalterson Rosa/MS

Publicado 23/03/2022 19:12

O Ministério da Saúde recomenda uma segunda dose de reforço da vacina Covid-19 para a população com 80 anos ou mais. A nova orientação está em uma Nota Técnica publicada pela pasta nesta quarta-feira (23). A partir de agora, estados e municípios já podem começar essa etapa da campanha nacional de vacinação para esse público. A estimativa é que 4,6 milhões de brasileiros sejam imunizados.

De acordo com a orientação, a segunda dose de reforço deve ser aplicada, preferencialmente, com o imunizante da Pfizer e de maneira alternativa com as vacinas da Janssen e Astrazeneca, independentemente da dose utilizada anteriormente. O intervalo deve ser de quatro meses após a primeira dose de reforço.

O Ministério da Saúde reforça que há vacinas da Pfizer suficientes para aplicação neste grupo. Alguns estados também já informaram que têm esses imunizantes em estoque.

A recomendação foi amplamente discutida pelos especialistas da Câmara Técnica Assessora em Imunizações (CTAI), que consideraram a situação epidemiológica do Brasil e a redução da efetividade das vacinas Covid-19, principalmente entre as faixas etárias mais avançadas. Segundo os estudos, a diminuição da efetividade das vacinas em idosos, a partir de 3 a 4 meses depois da aplicação, também pode ser explicada pelo envelhecimento natural do sistema imunológico, o que exige uma estratégia diferenciada para a proteção desse grupo.

Para evitar as complicações pela Covid-19, a Pasta orienta para que idosos acima de 80 anos que tomaram o primeiro reforço há mais de quatro meses procurem os postos de vacinação. O Ministério da Saúde acompanha a necessidade da aplicação da segunda dose de reforço em outras faixas etárias e as recomendações podem ser revistas a qualquer momento.