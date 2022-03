Roberta Serme, diretora da escola investigada por vídeos de maus-tratos a crianças - Reprodução/Redes sociais

Roberta Serme, diretora da escola investigada por vídeos de maus-tratos a criançasReprodução/Redes sociais

Publicado 24/03/2022 10:12 | Atualizado 24/03/2022 10:20

São Paulo - A diretora da escola infantil particular de São Paulo, Roberta Regina Rossi Serme, de 40 anos, investigada por vídeos de maus-tratos a crianças, já é considerada foragida da Justiça. Ela teve a prisão temporária decretada nesta terça-feira, 22, e está sendo procurada pela polícia desde então. Roberta é investigada por suspeita de maus-tratos, periclitação de vida (colocar a saúde das crianças em risco), submissão delas a vexame ou constrangimento e tortura.

Os vídeos divulgados nas redes sociais mostram dois bebês amarrados com lençóis e chorando embaixo de uma pia. Em uma gravação, é possível ver que próximo às crianças havia também um vaso sanitário. No vídeo, eles choram e aparentam estar imobilizados. A mulher que registrou o momento disse: "Dentro do banheiro hoje o almoço".

No último dia 15, os pais dos alunos foram ao endereço da escola Colmeia Mágica, na Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo, para realizar protestos, com cartazes e gritos. A fachada do colégio havia sido pichada com os dizeres "maus-tratos", "crime", "justiça", "neonazistas", "desumano", entre outras mensagens.

Investigação

A instituição de ensino está sendo investigada pela Polícia Civil após vazarem vídeos das crianças sendo maltratadas. A escola se tornou alvo de um inquérito policial aberto na Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) da 8ª Delegacia Seccional.

Em nota divulgada na semana passada, a polícia informou que os fatos citados são alvo de investigação pela corporação. "Diligências e oitivas estão em andamento. Mais detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial", concluiu o comunicado.