Givaldo Alves fez sexo com mulher casada - Reprodução

Givaldo Alves fez sexo com mulher casadaReprodução

Publicado 26/03/2022 15:40 | Atualizado 26/03/2022 16:39

Após dar detalhes do ato sexual em entrevistas ao Metrópoles e outros veículos jornalísticos, o sem-teto Givaldo Alves, de 48 anos está sendo processado pelo pai da mulher com quem teve relações. O homem registrou ocorrência policial nesta sexta-feira, 25, pelo crime de difamação. As informações são do colunista Léo Dias, do Metrópoles.

Givaldo, que foi espancado pelo personal trainer Eduardo Alves, de 31, após ser flagrado tendo relações sexuais com a esposa dele, afirmou que não se arrepende do que fez e negou ter estuprado a mulher. O caso ocorreu no dia 9 deste mês, em Planaltina (DF), e viralizou nas redes sociais depois que as agressões, registradas por câmeras de segurança, foram divulgadas.

O morador de rua se pronunciou pela primeira vez em entrevista ao Metrópoles, na quinta-feira, 24, quando ele detalhou o ato sexual com Sandra Mara. Logo após, ele deu entrevista à TV Bandeirantes e a diversos outros portais na internet.

Segundo a advogada Auricélia Vieira, que está à frente do caso, a Polícia Civil ainda estuda quais providências serão tomadas.