Cabo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Brejo SantoReprodução/Twitter

Publicado 28/03/2022 11:26 | Atualizado 28/03/2022 13:56

Ceará - Câmeras de segurança flagraram o momento em que um cabo da Polícia Militar da Paraíba encosta a parte íntima dele em uma mulher que fazia compras em um mercado na cidade de Mauriti, no interior do estado do Ceará. O homem foi preso em seguida por importunação sexual. O caso aconteceu na última sexta-feira, 25, por volta das 18h, na Rua Henrique Alencar, no Centro da cidade.



Após a denúncia, os agentes realizaram buscas e localizaram o suspeito, que foi preso em frente a uma agência bancária. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Brejo Santo, onde foi autuado com base no artigo 215 - A do código penal.

Segundo as imagens divulgadas pelo G1, a vítima e uma outra mulher juntas observam itens em uma prateleira quando o policial se aproxima. À paisana, o cabo da PM encosta em uma das mulheres, que se assusta com a atitude. Sem se desculpar ou tomar qualquer outra atitude, o policial vai embora do estabelecimento.



Em nota, a Polícia Militar do Ceará disse que uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi informada sobre o caso envolvendo uma jovem de 19 anos, que teria sido vítima de importunação sexual.



O policial paraibano não teve o nome divulgado.