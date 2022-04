Ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia - Agência Brasil

Ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo MaiaAgência Brasil

Publicado 01/04/2022 19:41 | Atualizado 01/04/2022 19:45

O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou em evento de filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) nesta sexta-feira, 1, que "não há terceira via" na disputa política nacional. Segundo Maia, o erro do partido foi ter se posicionado como "centro".



"Cometemos o erro de aceitar a palavra centro", disse Maia ao lado do ex-governador de São Paulo, João Doria. O ex-presidente da Câmara afirmou que o erro do partido foi não assumir uma posição mais à direita, "Não somos o centro. O sistema é binário. Não há terceira via. Infelizmente o presidente Bolsonaro nos tirou da polarização".



Maia também direcionou críticas ao modelo político brasileiro e afirmou que mudanças talvez sejam "para pior". "A política está mudando muito e talvez esteja mudando para pior [...] Só se discute fundo eleitoral", disse.

Ontem, 31, Maia deixou seu antigo partido, Democratas, e assinou a filiação ao PSDB ao lado de sua irmã e de seu pai, César Maia. O objetivo é que o ex-presidente da Câmara organize a legenda para as próximas eleições.