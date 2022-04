Homem ateia fogo em carro durante abastecimento - Reprodução / Youtube

Homem ateia fogo em carro durante abastecimentoReprodução / Youtube

Publicado 04/04/2022 20:41

Um homem, de 41 anos, foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nesta segunda-feira, 2, após atear fogo na entrada do tanque de combustível de um carro no momento em que o motorista abastecia o veículo em um posto da em Ceilândia. O autor já tinha passagem pela polícia por crime de explosão.

De acordo com funcionários do posto, o suspeito, que já havia passado outras vezes pelo local, teria transtornos mentais. Nas imagens, gravadas pelas câmeras de segurança, ele demonstra frieza quando aparece caminhando segundos antes de iniciar o fogo. O homem, que não teve sua identidade revelada, responderá por incêndio majorado, com pena de três a seis anos de prisão aumentada em até mais dois anos por causar o incidente com uso de substância inflamável.

Assista o vídeo:

Segundo a PM, após o ocorrido, uma viatura do 8º BPM foi acionada, via 190, para averiguar a situação. À corporação, o dono do carro atingido pelo fogo relatou a ação criminosa, que foi confirmada pelas imagens.