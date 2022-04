Brasil

Após crise no MEC, Bolsonaro recebe evangélicos no Palácio do Planalto

Mandatário se encontrou com o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), e o pastor José Wellington Costa Junior, da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil

Publicado há 1 hora