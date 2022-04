Profissionais terão contratos de até seis meses - Daniel Castelo Branco

Publicado 08/04/2022 08:59

Brasília - Hospitais federais do Rio contarão com a contratação emergencial de 1.786 profissionais de saúde. O recrutamento dos novos servidores foi autorizado pelos ministérios da Economia e da Saúde e a portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (08).

De acordo com a medida, serão contratados 326 médicos, 326 enfermeiros, 816 técnicos de enfermagem e 218 profissionais de gestão, manutenção, apoio técnico e diagnóstico.

Os profissionais terão contrato de prestação de serviços de até seis meses, podendo ser prorrogados por, no máximo, mais 18 meses. Segundo o texto, este seria o prazo necessário à superação da situação de emergência em saúde pública