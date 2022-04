Brasil

Terceira onda da covid-19 está terminando, aponta Fiocruz

Cientistas veem um cenário bastante positivo no país, com uma queda de 36% nos novos casos e de 41% nos óbitos pela doença, na comparação dos dados de 20 de março a 2 de abril com os de 6 a 19 de março

Publicado 08/04/2022 17:16 | Atualizado há 3 horas