Anvisa faz reunião com fabricantes para discutir a regularização de vacina Spikevax contra covid-19Divulgação / PMN

Publicado 11/04/2022 17:16 | Atualizado 11/04/2022 17:18

Brasília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou nesta segunda-feira, 11, reunião com a empresa Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A e o laboratório Moderna, para tratar da regularização da vacina para covid-19, Spikevax.

Durante o encontro, que reuniu a Segunda Diretoria, a Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, representantes da Zodiac e da Moderna, foram discutidas as possibilidades de solicitação de autorização de uso emergencial, bem como registro no Brasil para a vacina contra a covid-19.

A vacina Spikevax utiliza a tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) com instruções para produzir uma proteína do SARS-CoV-2. Ela não contém o vírus em si. A vacina já conta com registro definitivo nos Estados Unidos, com autorização emergencial da Organização Mundial da Saúde (OMS), além de ter sido autorizada para uso em outros 84 países.