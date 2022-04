Bando de 12 homens fizeram 40 reféns em São Paulo - Reprodução / TV Globo

Publicado 13/04/2022 08:45

São Paulo - Um bando de 12 homens fortemente armado invadiu a Ztec Tecnologia de Metais Ltda, na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, na noite desta terça-feira (12). O objetivo dos criminosos era roubar uma carga de cobre avaliada em R$2 milhões. Durante a ação, os homens chegaram a fazer 40 reféns. Duas pessoas ficaram feridas e um dos bandidos morreu, outros três foram presos.

Segundo relatos, os criminosos entraram na empresa com uniformes similares aos dos funcionários. Testemunhas relataram que os homens carregavam fuzis durante a ação. Na saída da empresa, o bando foi surpreendido com a chegada da polícia e houve confronto. Um dos ladrões foi baleado e morreu no local. Os outros dois feridos passavam pelo local no momento da troca de tiros.

Os outros oito criminosos conseguiram fugir.