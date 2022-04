PT, PCdoB e PV formam federação partidária - Divulgação/TSE

Publicado 13/04/2022 20:08 | Atualizado 13/04/2022 20:12

Brasília - O PT, PCdoB e PV formaram federação partidária nesta quarta-feira (13). A medida foi aprovada durante reunião da Executiva Nacional, em Brasília, e a decisão ainda será registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após a aprovação, as três siglas passam a compartilhar recursos como tempo de televisão e verbas eleitorais do Fundo Partidário. A medida é válida por quatro anos, e se algum partido deixar a federação antes desse prazo, sofre punições.



A federação tinha sido anunciada em março e a ideia inicial era de que o PSB também entrasse, mas as negociações não avançaram.