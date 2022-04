Lula não foi expulso de Niterói por manifestantes, como afirma vídeo - Arte/Comprova

Publicado 19/04/2022 20:21 | Atualizado 19/04/2022 20:23

Brasil - É enganoso que o pré-candidato ao Planalto em 2022 e ex-presidente da República Lula (PT) tenha sido expulso da cidade de Niterói (RJ) durante o evento de 100 anos do PCdoB após manifestação de um grupo conservador. Lula esteve presente no município e o protesto de fato ocorreu, mas não houve grandes confrontos e o ex-presidente seguiu a agenda conforme programado.* Vídeo publicado no canal Plantão Informa News do YouTube diz que Lula foi expulso do Festival Vermelho, realizado na cidade de Niterói (RJ), no dia 26 de março. O narrador do conteúdo atribui a informação ao portal Terra Brasil Notícias.YouTube e portal Terra Brasil Notícias.É enganoso que o ex-presidente Lula tenha sido expulso da cidade de Niterói (RJ) durante o Festival Vermelho, evento que comemorou os 100 anos do PCdoB. Vídeo publicado no YouTube, feito com base em um texto do portal Terra Brasil Notícias, afirma que a população “colocou o petista para correr”, em referência a uma manifestação convocada por grupos conservadores. De acordo com publicações na imprensa local, no entanto, o protesto contou com poucas pessoas e não houve registro de confrontos. Além disso, na cobertura sobre o festival não há qualquer menção à alegação de que o petista teria sido “expulso” da cidade.Na imprensa nacional também não constam referências sobre a suposta expulsão. Portais como o G1, UOL, O Globo, entre outros, repercutiram a participação do ex-presidente no evento e as falas durante seu discurso. Ainda segundo informações da imprensa, após o evento, Lula seguiu com a agenda programada para o Rio de Janeiro normalmente.Procurada, a assessoria do ex-presidente negou que Lula tenha sido expulso de Niterói e afirmou que as atividades na cidade foram realizadas como previsto. Conforme a Polícia Militar do Rio de Janeiro, não houve registro de conflitos graves. Enganoso , para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor. Ou então o conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.Até o dia 11 de abril de 2022 o vídeo teve mais de 115 mil visualizações no YouTube. De acordo com os dados levantados pela ferramenta CrowdTangle, a publicação do Terra Brasil Notícias foi compartilhada em diversos grupos do Facebook e acumula 1,8 mil interações na plataforma.O que diz o autor da publicação: Procurado, o autor do vídeo publicado no YouTube afirmou que o conteúdo se baseia em um portal de notícias e que, diante da investigação do Comprova, retiraria a publicação do ar. O vídeo de fato ficou indisponível durante um dia, mas está no ar novamente como “não listado”, ou seja, não aparece nos resultados de buscas na plataforma e só pode ser acessado por meio do link direto.Ao Comprova, o Terra Brasil Notícias informou que embasou a matéria sobre Lula em Niterói em informações fornecidas por um dos organizadores do Festival Vermelho e pelo vereador Douglas Gomes (PL).O primeiro passo foi checar se Lula realmente esteve em Niterói no dia 26 de março deste ano e o motivo da visita. Para isso, o Comprova utilizou reportagens dos sites G1, PT, Extra Globo, Em Foco, Brasil de Fato, A Tribuna, O Globo e Uol Notícias, que confirmaram a presença do ex-presidente no evento de comemoração dos 100 anos do PCdoB, realizado na cidade.Os materiais também mostraram que, no dia do evento, houve um protesto contra a ida de Lula ao município, organizado pelo vereador Douglas Gomes Por fim, o Comprova entrou em contato com o responsável pela publicação do conteúdo no YouTube, com o portal Terra Brasil Notícias e o vereador Douglas Gomes. A equipe solicitou esclarecimentos a respeito do episódio à prefeitura de Niterói, às Polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro e à assessoria do ex-presidente Lula. A 76ª Delegacia de Polícia de Niterói também foi procurada, mas não retornou até a publicação desta checagem.