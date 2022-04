Momento das agressões foi flagrado pelas câmeras - Reprodução

Publicado 25/04/2022 09:49 | Atualizado 25/04/2022 10:03

Brasília - Um adolescente de 17 anos foi espancado por um vizinho, de 27, em uma quadra esportiva, no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal. A agressão teria começado pois o jovem assobiou e gritou para a mãe atender a porta, segundo relatos de moradores a TV Globo. O caso aconteceu no sábado (23).

Homem é flagrado agredindo adolescente



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/6zQlhD43PW — Jornal O Dia (@jornalodia) April 25, 2022

De acordo com as informações, o agressor e o adolescente discutiram enquanto o jovem chamava pela mãe. Pouco depois, o rapaz foi para uma quadra e homem entrou no local para agredi-lo. No vídeo, é possível ver o rapaz levando pontapés e rolando no chão. Testemunhas gritam por ajuda enquanto o adolescente é espancado.

A Polícia Militar do Distrito Federal informou que o adolescente e a mãe foram acompanhados à delegacia para registrar ocorrência de agressão física e verbal. O rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.