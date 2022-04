Casal é flagrado fazendo sexo em praça pública - Reprodução

Publicado 26/04/2022 18:36 | Atualizado 27/04/2022 03:57

Campo Grande - Um casal foi flagrado fazendo sexo em uma praça de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram um homem e uma mulher transando, sem se importarem com as várias pessoas que estavam no local.

O caso teria acontecido há cerca de duas semanas, segundo uma testemunha. Procurada, a polícia informou que não foi acionada para a ocorrência.



Fazer sexo em público é crime, segundo o artigo 233 do Código Penal, e a pena a ser aplicada pode ser de três meses a um ano, ou o pagamento de multa.