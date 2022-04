Publicado 27/04/2022 17:11

Porto Alegre - Cinco pessoas da mesma família foram encontradas mortas em um condomínio de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia, a suspeita é que o pai teria assassinado toda a família e depois tirou a própria vida.

O atirador foi identenficado como Octávio Driemeyer Júnior, empresário de 44 anos. Já as vítimas são a esposa do autor dos disparos, Lisandra Lazaretti Driemeyer, de 45 anos, o filho Enzo Lazaretti Driemeyer, de 14 anos, a mãe Delci Driemeyer, 79 anos, e a sogra Geraldina Lazaretti, de 81 anos. A polícia também informou que aempregada escapou do ocorrido por estar no primeiro pavimento, enquanto as vítimas estavam no andar superior.

Ainda segundo a polícia, o crime foi premeditado e as víitimas teriam sido dopadas antes do assassinato. A possibilidade da utilização de medicamentos vai ser testada durante exames do Instituto-Geral de Perícias (IGP), que recolheu medicamentos no imóvel, inclusive antidepressivos.