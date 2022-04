Leonardo DiCaprio - Divulgação

Leonardo DiCaprioDivulgação

Publicado 29/04/2022 18:32

O ator americano Leonardo DiCaprio usou suas redes sociais para pedir que seus seguidores brasileiros de 16 e 17 anos tirem o título de eleitor até 4 de maio, prazo definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a regularização do documento a tempo de participar das eleições de outubro. O astro, que é ativista da causa climática, destacou a importância do Brasil para o mundo por abrigar a maior parte da floresta amazônica.



"O que acontece lá (no Brasil) é importante para todos nós, e o voto dos jovens é fundamental para impulsionar a transição para um planeta saudável", publicou, em inglês, nesta quinta-feira, 28. Ele também acrescentou, em português, a hashtag #tiraotitulohoje.



A publicação de DiCaprio acompanha um link para o site Olha o Barulhinho, desenvolvido pela agência Quid, que se define como uma "organização dedicada a construir e apoiar iniciativas que engajem pessoas em torno de causas sociais e políticas". A reportagem tentou contato para obter mais informações sobre a campanha, mas não havia obtido resposta até a publicação desta matéria.



O astro de Titanic não é o primeiro a compartilhar a iniciativa. Nesta semana, o ator Mark Ruffalo, que interpreta o super-herói Hulk nos cinemas, também deu destaque ao site em seu perfil no Twitter e usou a mesma hashtag que DiCaprio.

Antes de o site despontar na internet, influenciadores brasileiros já vinham fazendo campanha pela participação dos jovens no pleito de outubro. Anitta, Whindersson Nunes e outras celebridades endossaram o tema em suas plataformas.