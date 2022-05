Matheus Antunes foi vítima de injúria racial em publicação que viralizou na internet - Reprodução

Publicado 01/05/2022 15:09

Gama - A Polícia Civil do Gama, Distrito Federal, apura a denúncia de injúria racial registrada na 14ª DP pelo estudante Matheus Antunes, de 26 anos, após um vídeo com ofensas contra ele viralizar nas redes sociais. As autoras já foram identificadas e devem prestar depoimento nos próximos dias.

"É preto e ainda fica tirando os outros de tempo", disse uma das mulheres sobre o estudante de odontologia. "Não passa um desodorante", emendou a outra jovem na sequência do vídeo.



Matheus contou que cruzou com as duas acusadas enquanto disputava uma partida de futevôlei. Ao chegar em casa, foi surpreendido ao receber uma série de notificações após os vídeos em que era atacado com insultos raciais. Na última quinta-feira, 28, Matheus, acompanhado da família, registrou o boletim de ocorrência na 14ª DP.

"A primeira vez que eu vi, eu não acreditei muito. Sou instruído que isso pode acontecer, mas nunca tinha sido tão claro", disse o estudante à 'TV Globo'.

Após a repercussão do caso, uma das jovens foi às redes sociais e pediu desculpas: "Eu venho aqui hoje em caráter de me retratar. Não quero me justificar. Eu sei o quanto eu errei".

Por TV Globo e g1 DF