Título de eleitor TSE - Divulgação

Publicado 04/05/2022 08:54 | Atualizado 04/05/2022 08:56

Brasília - O prazo para regularizar, emitir ou transferir o título de eleitor termina nesta quarta-feira e o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encerrará os atendimentos com recordes de acessos, principalmente para aqueles que deixaram a pendência para a última hora. Um levantamento apontou que cerca de 1,167 milhão de atendimentos foram realizados em 36 horas. Os dados levam em conta o período entre a manhã de segunda-feira (2) até as 15h desta terça (3).



De acordo com o TSE, até esta terça, foram realizadas 640 mil solicitações realizadas de forma virtual (Título Net) e 527 mil requerimentos de alistamentos eleitorais (RAEs) nos cartórios (sistema Elo). Por meio do Título Net é possível realizar serviços como: requerimento da primeira via do título (alistamento), mudança de domicílio eleitoral (transferência), alteração de dados pessoais e local de votação para eleitores com mobilidade reduzida, além da regularização de títulos cancelados.



A alta procura fez com que a Justiça Eleitoral decidisse priorizar os atendimentos no Título Net e no sistema Elo já que o site chegou a sofrer com instabilidades por conta do grande número de acessos. Assim, o aplicativo e-título ficará fora do ar até a próxima quinta-feira (05).



Segundo a Justiça Eleitoral, todos os eleitores e eleitoras que solicitarem a emissão, transferência ou regularização do título até as 23h59 de quarta-feira (4) terão os pedidos analisados e decididos em tempo hábil pela Justiça Eleitoral. O andamento da solicitação pode ser acompanhado pela internet na página do TSE. No entanto, é preciso aguardar a análise de dados. O prazo de resposta para todos os requerimentos analisados até o dia 4 de maio é de até um mês.



A partir de quinta-feira (5), não serão mais permitidas solicitações de emissão, transferência e mudança no cadastro eleitoral, uma vez que o banco de dados da Justiça Eleitoral será fechado para as eleições de outubro. De acordo com o calendário, o Tribunal divulgará no dia 11 de julho, na internet, o quantitativo final de eleitoras e eleitores aptos a votar, por município, em 2022.