Segundo testemunhas, policial bateu o veículo, fez ameaças e ofensas contras as testemunhas - Reprodução

Segundo testemunhas, policial bateu o veículo, fez ameaças e ofensas contras as testemunhasReprodução

Publicado 15/05/2022 12:45 | Atualizado 15/05/2022 12:46

Um investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, identificado como Altemir dos Santos Junior, de 57 anos, foi preso após dirigir com sinais de embriaguez e causar um acidente, na noite deste sábado, 14. O homem colidiu com pelo menos três carros enquanto trafegava contramão, de ré, na Rua São Clemente, no bairro Bom Jesus, em Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido.

Segundo relatos, o investigador se desentendeu com um homem em uma festa e decidiu ir embora. Dentro do carro, ele deu ré em alta velocidade pela contramão. Aos policiais, um amigo de Altemir confirmou que ele havia ingerido bebida alcoólica.

Os donos dos veículos contaram ao policiais que o investigador saiu do carro após o acidente e fez ameaças a todos. "Vou matar todo mundo, cadê minha arma?". Em um vídeo, obtido pelo G1 de Minas Gerais, o homem faz ofensas homofóbicas contra as testemunhas. "Você é viado, cara? Tem cara mesmo", disse de dentro do carro.

A Polícia Civil de Minas disse que instaurou um procedimento para apurar o ocorrido.