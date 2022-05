País já soma 665.216 vítimas da doença desde o início da pandemia - Nelson Almeida/AFP

Publicado 17/05/2022 18:28

Nesta segunda-feira (17), o Brasil contabilizou 26.386 novos casos de covid-19. O total de óbitos foi de 229, totalizando 665.216 vítimas da doença desde o início da pandemia. O número de exames com resultado positivo já chega a 30.728.286.



Os dados são do balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Por problemas técnicos, os números do Amapá não foram atualizados.

A média móvel de casos fechou o dia em 19.128. O número subiu 19,5% em relação ao registrado na terça-feira passada, dia 10, e é o maior desde 14 de abril.



A média móvel de óbitos também mostra aumento de 99 para 118 (+ 19%). Esse é o maior índice desde 3 de maio.