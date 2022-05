Márcio Hélio Almeida de Souza e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho foram friamente assassinados na BR-116 - Reprodução

Publicado 18/05/2022 16:27

Fortaleza - A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a causa da morte de dois agentes da Polícia Rodoviária Federal, assassinados na manhã desta quarta-feira, 18, num um trecho da BR-116, em Fortaleza. De acordo com a investigação preliminar, o suspeitos do atentado foi morto por outro agente da PRF que estava à paisana.

Os policiais mortos foram identificados como Márcio Hélio Almeida de Sousa e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho. Os agentes patrulhavam o trecho da BR-116 na altura do bairro Cidade dos Funcionários quando identificaram um homem, aparentemente em situação de rua, circulando entre os carros na via expressa. Ao ser abordado, o suspeito o suspeito tomou a arma de um dos policiais e os matou, de acordo com a Secretaria de Segurança.

De acordo acordo com o policial rodoviário Márcio Moura, que matou um dos suspeitos, os dois agentes haviam parado para atender o motorista de veículo em pane, no acostamento da rodovia, pouco antes do assassinato. A Polícia Militar (PMCE) recuperou as armas dos agentes rodoviários.



O bárbaro crime causou comoção em Fortaleza. A PRF emitiu nota de pesar pela morte dos dois agentes. Izolda Cela, governadora do Ceará, também prestou condolências, assim como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.