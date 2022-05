Michelle Bolsonaro escreve "My rusband" em homenagem ao presidente - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/05/2022 19:19

A primeira-dama Michelle Bolsonaro se equivocou no inglês, neste domingo, 15, enquanto homenageava o presidente Jair Bolsonaro (PL) e acabou viralizando nas redes sociais.

Michelle publicou um vídeo em que abraça um totem com uma foto de Bolsonaro, durante uma viagem a Israel, com a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves. A esposa do presidente está no país a convite de uma igreja evangélica de Brasília.

"Olha quem apareceu. My rusband (sic)", escreveu na legenda. A grafia da palavra marido correta em inglês, no entanto, é husband. O vídeo foi compartilhado nos stories do Instagram e já não está mais disponível.

Usuários das redes sociais começaram então, a comparar o deslize de Michelle com o do ex-juiz Sergio Moro. Em 2019, o então ministro de Bolsonaro participava de uma sessão na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal em que defendia seu projeto anticrime, quando falou "conge" no lugar da palavra cônjuge. O erro logo viralizou na internet.