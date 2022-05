Manifestantes protestam na BR-101, em Umbaúba (SE) - Reprodução

Manifestantes protestam na BR-101, em Umbaúba (SE)Reprodução

26/05/2022

Moradores e representantes de movimentos sociais protestaram nesta quinta-feira, 26, pela morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, que foi imobilizado por policiais rodoviários federais e colocado dentro do porta-malas de uma viatura, onde inalou fumaça. A mobilização ocorreu na BR-101, em Umbaúba (SE), manifestantes colocaram fogo em pneus e as duas vias foram fechadas. Uma fila de veículos se formou no local.

Segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Sergipe, confirmado pela Secretaria de Segurança Pública, asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda foram as causas da morte do homem.

Relembre o caso

Um homem com transtornos mentais foi morto em uma “câmara de gás” improvisada por dois agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira, 25, em Sergipe, no município de Umbaúba. Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi imobilizado e mantido no porta-malas de uma viatura enquanto a dupla de policiais jogava uma substância tóxica no interior do carro, sem permitir que a vítima pudesse respirar. Ainda não há confirmação se o material usado era gás de pimenta. Imagens da ação foram gravadas e chocaram internautas ao serem compartilhadas nas redes sociais.

Em um dos vídeos gravados momentos antes da morte de Genivaldo, é possível ver que o homem é jogado no chão e algemado. Em seguida, ele é levado para a viatura e lá, os policiais deixam apenas uma fresta do porta-malas aberta enquanto jogam o gás. Ao redor da cena, populares alertam sobre o risco de manter a vítima durante tanto tempo inalando a substância sem que pudesse respirar ar puro, mas os agentes ignoram enquanto o homem se debate com as pernas para fora do veículo.



A PRF do Sergipe emitiu uma nota sobre o caso e alegou que irá abrir um processo disciplinar para averiguar a conduta dos agentes. Segundo a corporação, Genivaldo teria resistido a abordagem. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu em um hospital do município.