País acumula 666.180 vidas perdidas para a doençaDaniel Castelo Branco

Publicado 26/05/2022 18:13

Nessa quinta-feira, o Brasil registrou 143 mortes em decorrência da covid-19, e 33.910 novos casos da doença. Mais uma vez, o estado do Acre não atualizou os dados para o balanço.



Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), ao todo, já são 666.180 óbitos confirmados desde o início da pandemia, e 30.880.512 resultados positivos.

A média móvel de casos apresentou alta se comparada à última semana. Na quinta-feira (19), o índice registrado foi de 16.157; hoje, ficou em 18.327, um aumento de 13,4%. No mesmo período, a média de mortes caiu 5%, de 113 para 107.



A nova edição do Boletim InfoGripe Fiocruz, divulgada nesta quinta-feira, sinaliza continuidade da tendência de aumento dos casos de Covid-19 em todas as regiões do país .



Cerca de 48% das ocorrências de Síndrome Respiratório Aguda Grave (SRAG) registradas nas últimas quatro semanas são em função da infecção. Em relação aos óbitos por SRAG, 84% das . Os dados se referem ao período de 15 a 21 de maio, mas a propensão vem sendo observada desde a semana de 24 a 30 de abril.