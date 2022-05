Alexandre Kalil (PSD) e Lula (PT) oficializam a aliança para as eleições 2022 - Ricardo Stuckert/Divulgação

Publicado 26/05/2022 17:57 | Atualizado 26/05/2022 18:05

Rio - Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais é um considerado um estado-chave na corrida ao Planalto. A cinco meses do pleito, o PT sacramentou nesta nesta quinta-feira, 26, a aliança com o PSD para apoiar a candidatura de Alexandre Kalil ao governo de Minas Gerais. o ex-prefeito de Belo Horizonte é garantia de um importante palanque para ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Atento à movimentação, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que está 'quase casado' com o atual governador, Romeu Zema (Novo), que, assim como ele, busca a reeleição.

Líder em pesquisas de intenções de votos, encomendadas ou realizadas por diferentes instituições, Lula aparece à frente de Bolsonaro em Minas Gerais, com números que variam entre 41% e 44% contra 29% e 31% do atual presidente da República. Nas redes sociais, Lula destacou o pacto.

"Tudo certo! @LulaOficial e @alexandrekalil juntos em Minas Gerais", afirmou.



A reação de Brasília foi imediata. Embora não leve em consideração a avaliação das pesquisas, ao menos publicamente, a base bolsonarista se movimenta na articulação de uma aliança com o governador Romeu Zema, de olho no primordial palanque para suas pretensões de reeleição. Vale ressaltar que o Novo, partido de Zema, tem Felipe D'Avila com pré-candidato na disputa presidencial.

"Nós dois estamos quase casados. Está faltando definir o Senado. Ele conta com meu apoio também", disse Bolsonaro.

Disputa mineira

De acordo com os dados da Pesquisa da Genial/Quaest, divulgada no dia 13 de maio, Romeu Zema segue como favorito na disputa ao Palácio da Liberdade, com 41% das intenções de voto, seguido por Alexandre Kalil, com 30%, e pelo senador Carlos Viana (PL), com 9%. No entanto, a escolha do 'padrinho' para a pleito presidencial pode impactar na decisão do eleitor.



O levantamento mostrou que os números de Kalim chegaram a 43% quando os eleitores foram questionados sobre o possível apoio do ex-prefeito à pré-candidatura de Lula.