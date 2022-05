Homem foi morto após inalar gás no interior do porta-malas da viatura da PRF - Reprodução

Homem foi morto após inalar gás no interior do porta-malas da viatura da PRFReprodução

Publicado 26/05/2022 17:49 | Atualizado 26/05/2022 17:51

Após a morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, por asfixia, dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Sergipe, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe (OAB-SE) divulgou uma nota nesta quinta-feira, 26, afirmando que irá acompanhar as investigações e que respeita a corporação, mas “não compactua com violência e tortura”.

"A OAB Sergipe respeita as instituições, mas não compactua com qualquer tipo de violência ou de tortura, razão pela qual se manterá atenta à apuração da responsabilidade pela fatídica morte", diz a instituição.

Segundo a nota, a abordagem violenta da PRF será alvo de apuração.

“Através da nossa Comissão de Direitos Humanos, iremos solicitar, em caráter de urgência, uma reunião com a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal a fim de buscar informações a respeito da apuração”, informa a OAB.

A OAB-SE expediu um ofício, nesta quarta, 25, ao superintendente da PRF em Sergipe, Jason Gomes Terêncio, sugerindo o afastamento imediato dos policiais rodoviários envolvidos no caso. A Ordem ressaltou ainda a necessidade de fornecer amparo à família da vítima, garantindo a observância dos direitos fundamentais.