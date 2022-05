Após confirmar presença em Cúpula das Américas, Jair Messias Bolsonaro (PL) ataca Biden e diz que não queria aceitar o convite - Divulgação Palácio do Planalto/Alan Santos

Publicado 26/05/2022 16:20

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que terá uma reunião bilateral com o presidente americano, Joe Biden, durante sua viagem aos Estados Unidos para participar da IX Cúpula das Américas, marcada para ocorrer em Los Angeles entre os dias 6 e 10 de junho. "Terei uma reunião bilateral com ele, irei para lá para fazer valer o que o Brasil representa para o mundo", afirmou a jornalistas após visitar uma igreja em Brasília. Em seguida, no entanto, fez uma série de ataques ao democrata, citando a relação com o Brasil e sua idade.

Bolsonaro comentou o teor de sua conversa com o emissário de Biden para a Cúpula, o ex-embaixador Christopher Dodd, que esteve no Palácio do Planalto nesta semana para convidar pessoalmente o presidente brasileiro.

"Eu botei as cartas na mesa. Falei da mudança de comportamento dos Estados Unidos com o Brasil desde quando o Biden assumiu. Com o Trump estava indo muito bem, tínhamos muitas coisas combinadas para fazer aqui no Brasil, entre outras coisas, explorarmos nióbio. Quando entrou Biden simplesmente houve um congelamento", declarou o chefe do Executivo, que coleciona críticas mútuas com o líder da Casa Branca e apoiou publicamente a reeleição de Donald Trump.

De acordo com Bolsonaro, durante a cúpula do G20, marcada pelo isolamento do presidente brasileiro, Biden passou por ele "como se não existisse". "Foi um tratamento com todo mundo por parte do Biden, não sei se é a idade", afirmou. Biden tem 79 anos e Bolsonaro, 67.

O chefe do executivo brasileiro ainda confirmou que resistia a participar da Cúpula das Américas, como adiantou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. "Eu estava propenso a não comparecer, eu não posso ir, com o tamanho do Brasil, para ser moldura de fotografia", declarou, em uma sinalização de que só aceitou o convite para a Cúpula após ter certeza de uma reunião bilateral com Biden.

"Eu não vou para lá sorrir e apertar a mão de Biden, vou para lá resolver os assuntos. Alguns querem que eu acolha aí uma pauta internacional para ficar bem na foto, isso não vai acontecer por parte do Brasil enquanto eu for presidente", acrescentou, sem especificar a que se referia.