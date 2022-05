A Polícia Civil de Mineiros investiga a denúncia de abuso sexual cometido por um funcionário de uma escola da rede municipal - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 26/05/2022 15:14

Mineiros - A Polícia Militar de Goiás (CBMGO) confirmou a prisão de um homem suspeito de abusar sexualmente de duas estudantes de 11 anos. O idoso, que trabalha como zelador de uma escola da rede municipal de Mineiros, Região sudoeste de Goiás, confessou, em depoimento à Policia Civil de Goiás (PCGO), ter tocado as partes íntimas das menores e expressou arrependido pelo crime.

Traumatizadas, as meninas denunciaram o zelador à direção da escola. Uma das vítimas revelou que

o zelador colocou a mão dentro da calça de uma delas. A segunda vítima teve tocada uma das nádegas.

No dia seguinte às denúncias, escola emitiu um comunicado direcionado aos pais assegurando que todas as medidas necessárias estavam sendo tomadas, solidarizando com o trauma enfrentado pelas famílias das vítimas.



O caso foi registrado na terça-feira, 24. O suspeito que não teve a identidade revelada aguarda a audiência de custódia. A PCGO, no entanto, confirmou se ele continua à disposição da Justiça ou se foi liberado.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Júlio César Arana, o caso é tratado como crime de estupro de vulnerável, que prevê pena de até 15 anos de prisão.